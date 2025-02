Tenere alta la guardia contro le mafie. Incontro pubblico promosso da Libera

Un momento di riflessione collettiva sulla lotta alle mafie e sull’importanza della giustizia sociale. È l’obiettivo dell’incontro pubblico "Uniti per il bene comune e liberi dalle mafie", in programma oggi alle 15 al Cinema Al Corso. L’evento è promosso da Libera Contro le Mafie – Comitato Bene Comune Abbiategrasso e Avviso Pubblico. L’incontro rappresenterà un’occasione di approfondimento sul fenomeno mafioso nel territorio, con particolare attenzione alle recenti rivelazioni dell’inchiesta Hydra, che ha fatto luce sull’infiltrazione della criminalità organizzata in Lombardia. Il dibattito sarà un’opportunità per individuare strumenti concreti di resistenza e contrasto, riaffermando l’importanza della legalità, della giustizia sociale e della difesa dei beni comuni. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook su Radio City Bar. Per ulteriori informazioni: benecom.bia@gmail.com.