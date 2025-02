Teleriscaldamento. Ultimi interventi in vista

Lavori in corso sulle direttrici nei due poli opposti della città. Sarà un inizio di settimana difficoltoso il prossimo per gli automobilisti legnanesi, costretti ad affrontare chiusure e interruzioni in diverse zone. Domani prenderà il via la seconda fase degli interventi per l’allacciamento del teleriscaldamento con i lavori di allacciamento delle tubazioni, che riguarderanno la zona della rotatoria all’incrocio fra via della Pace e via Novara e che richiederanno la chiusura completa di via della Pace al traffico nel tratto fra via Menotti e via Novara, da martedì, con la sola eccezione dei residenti per un periodo stimato di quindici giorni. Via Novara resterà aperta al traffico nei due sensi di marcia, mentre sarà chiusa la pista ciclabile da e per l’ospedale e non sarà utilizzabile l’area parcheggi nel tratto via della Pace – via Garavaglia. Nell’Oltresempione, invece, i lavori di allacciamento fognario interesseranno da lunedì 10 e sino a mercoledì 12 febbraio la via Canazza nel tratto compreso fra via Comasina e via Amendola, che resterà chiuso al traffico. P.G.