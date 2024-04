Tecnologia e nuovi mezzi. Dalla Regione un aiuto alla Locale

Il comando Unico di polizia locale Nerviano – Pogliano Milanese (nella foto i due sindaci con il comandante) con il progetto "Ecological Safety" si aggiudica un finanziamento di 50mila euro da Regione Lombardia. Il bando, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali ed incremento del parco auto della Polizia Locale, va ad un progetto di 64mila euro complessivi per l’acquisto di un nuovo veicolo che coniughi sicurezza e rispetto dell’ambiente. "Tra gli obiettivi che i due comuni si sono prefissati ci sono infatti quelli di un maggiore ricorso ad autovetture ecosostenibili, diminuire l’inquinamento acustico e ambientale tramite la riduzione di emissioni di CO2, sensibilizzare la cittadinanza verso una mobilità sostenibile e contenere i costi comunali – spiega il sindaco nervianese Daniela Colombo –. Questo risultato indica la lungimiranza della strada intrapresa con la costituzione del Comando Unico e segna un nuovo traguardo per la Polizia Locale di Nerviano". La Regione ha finanziato 106 progetti, per un totale di 2,5 milioni di euro, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli della polizia locale per il 2024. "Un provvedimento importante – ha detto l’assessore alla Sicurezza, Romano La Russa – per garantire più sicurezza in Lombardia. Oltre alle tradizionali dotazioni per le Polizie locali abbiamo anche finanziato i sistemi di videosorveglianza ai Comuni che lo hanno richiesto". Ch.S.