Legnano, colpo di scena a Teatro: la gestione del “Tirinnanzi” andrà ad Ad Management

Legnano (Milano), 3 luglio 2023 - Colpo di scena a teatro, ma questa volta non perché fosse previsto nel copione dello spettacolo. La gestione del teatro Città di Legnano “Talisio Tirinnanzi” andrà agli operatori di Ad Management e non a Cinematografica Valentino srl, che aveva chiuso al primo posto la gara di aggiudicazione.

Ma cosa è successo? La cordata che si presentava attraverso Cinematografica Valentino srl e che metteva insieme le competenze di numerosi operatori che negli ultimi anni avevano lavorato in città (Cinematografica Valentino è la stessa società che gestisce attualmente lo storico Cinema Teatro Galleria nel centro della città) è "caduta” proprio di fronte alla richiesta di chiarimenti su alcuni dettagli della proposta fatta dall’amministrazione comunale. Caduta non tanto perché le informazioni richieste non siano state considerate sufficienti, ma proprio perché non sono state presentate in tempo utile, rendendo obbligatoria la bocciatura e la sostituzione in graduatoria.

Cinematografica Valentino aveva chiuso la prima fase della procedura in testa alla classifica delle offerte grazie a una proposta che aveva portato ad ottenere 92,21 punti su 100, mentre al secondo posto si era classificata Ad Management srl, società della provincia di Pisa che gestisce il Teatro di Varese e che aveva ottenuto in totale 83,48 punti.

La procedura per l’affidamento valeva poco meno di 500mila euro per un periodo di due anni rinnovabile poi per altri due. Alla gara avevano preso parte tre “sfidanti”: i gestori uscenti del teatro, vale a dire Melarido, e le due società già citate.del teatro Città di Legnano. Tirinnanzi, struttura pubblica di piazza IV Novembre, che tutti davano un po’ per scontata dopo l’esito della gara di qualche settimana fa e prima delle verifiche formali di rito è stata invece sovvertita dai fatti strada facendo.