Teatro Fontana riparte . Nuovi corsi a settembre

Riprendono a settembre le attività del Teatrino Fontana, in via Volturno 19. I percorsi teatrali saranno curati da Chiara Savoia e Cinzia Chiodini di Radice timbrica teatro. Con qualche novità. "Quest’anno, i nostri laboratori avranno una nuova struttura - spiegano le attrici -. Saranno di più breve durata, per permettere ai partecipanti di comporre un percorso di apprendimento personalizzato, scegliendo tra le diverse tematiche quelle che più attirano". Il primo laboratori, che si terrà domenica 22 settembre, dalle 10 alle 17.30, si intitola “Le sette principesse da svegliare“ e verrà condotto da Massimiliano Megale e Chiara Savoia. È richiesta una donazione a sostegno delle attività dell’associazione a partire da 60 euro, più cinque euro di tessera annuale. Le iscrizioni sono aperto fino al 17 settembre. Si può inoltre partecipare a incontri formativi teatrali individuali e di lettura a voce alta. S.V.