Svelata la scultura Ecco il premio alla contrada vincente sull’anello del Mari

di Paolo Girotti

Assente l’autore, è rimasta l’opera a dominare la scena della presentazione del Peso 2023, la scultura che per tradizione costituisce il premio assegnato alla Contrada che vince il Palio sull’anello del campo Mari: sul tavolo della sala convegni della Bpm, luogo prescelto per la presentazione, ieri mattina è dunque caduto il velo, mostrando ai presenti la scultura realizzata per l’edizione di quest’anno e rappresentante una mitra che contiene la chiesa di San Simpliciano di Milano, definita come la chiesa del Carroccio, a evocare la figura del vescovo Ariberto d’Intimiano. Il tutto realizzato in 1176 grammi di argento, come tradizione impone in ricordo dell’anno della battaglia. È così che lo scultore Vittorio Corsini ha interpretato il compito che gli è stato affidato, modellando un "peso" la cui presentazione da qualche anno è diventata un evento. Nella sala della sede Bpm si sono ritrovate le reggenze di tutte le contrade legnanesi, i rappresentanti della Fondazione Palio e dell’amministrazione comunale, mentre l’autore, atteso ma assente per altri impegni, ha inviato un video per raccontare il punto di partenza e di arrivo del lavoro svolto. Livornese di origine, Corsini è arrivato sino a Legnano su prima indicazione dell’ex direttore dell’Accademia di Brera, Franco Marrocco: "Ho dedicato la scultura al vescovo Ariberto D’Intimiano perché, da non legnanese, questa è la figura che mi ha colpito di più nella narrazione storica e nel percorso che ha condotto alla battaglia – ha detto Corsini nel suo video messaggio -. Un personaggio straordinaramente attivo e positivo, capace di svolgere un ruolo fondamentale in quel periodo storico: il mio è dunque un riconoscimento a lui, trasformato in simbolo attraverso la rappresentazione sulla mitra e della chiesa di San Simpliciano che sottintende l’augurio della vittoria".

Altre novità emerse ieri: la Compagnia della Morte sarà rappresentata allo stadio "Mari" dall’Asd Cloverleaf di Ossona mentre l’Alberto da Giussano dell’edizione 2023 sarà Paolo Valentini, di Casorate Sempione. Per quanto riguarda i biglietti, va segnalato che sono già esaurite numerose categorie di tagliandi.