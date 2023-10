Studenti all’appello, scatta l’open day al campus delle superiori

Si chiama "Scegli il tuo domani" e oggi porterà gli studenti delle secondarie di primo grado a prendere contatto con gli istituti superiori della città: l’iniziativa di orientamento scolastico rivolta a genitori e studenti delle terze classi delle secondarie di primo grado è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Stripes, Rete Relè, i doposcuola e il Centro di aggregazione giovanile.

Dopo il convegno organizzato ieri dalla rete interistituzionale delle scuole del territorio aperto a genitori, studenti e docenti dal titolo "Orientarsi per orientare", oggi sarà la giornata del campus, che quest’anno si tiene nella sede del CPIA – Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (ex scuola Cantù).

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 nelle aule al piano rialzato e al primo piano dell’edificio undici fra istituti superiori e di formazione professionale illustreranno le offerte formative.

