Strutture religiose e Pgt: "Posizione inaccettabile dell’eurodeputato Ciocca"

Una lettera firmata dal sindaco Giuseppe Pignatiello e dai consiglieri comunali di maggioranza è stata mandata ieri alla presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Una lettera per stigmatizzare "il comportamento scorretto e fuori luogo dell’eurodeputato Angelo Ciocca" che, venerdì, è intervenuto in Consiglio, senza averne la facoltà, e ha organizzato un comizio nel cortile del Municipio. "Si possono avere posizioni differenti - commenta Pignatiello - ma non è accettabile una tale mancanza di rispetto per le istituzioni". Ciocca era intervenuto mentre si discuteva una mozione delle minoranze sulla variante al Pgt e l’individuazione di un piano per le attrezzature religiose. "Solo lo strumento religioso" inserito nel Pgt permette a una amministrazione di gestire le problematiche dell’insediamento di nuove strutture religiose sul territorio" sostiene Pignatiello. L’impegno della maggioranza è quello di arrivare entro fine mandato all’adozione della variante. "Con lo strumento religioso sarà possibile determinare i criteri per autorizzare o meno la realizzazione della struttura". A Castano i gruppi islamici dispongono due proprietà, una in via Friuli e una in via XXVI Febbraio. Quest’ultima - una ex palestra - è stata assegnata all’asta a una associazione pakistana di Busto Arsizio. "Non credo vogliano farci una moschea, visto com’è orientata la struttura". G.C.