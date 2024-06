Street Tutor, tornano le squadre di educatori

Sono tornati sul campo in questo fine settimana gli Street tutor, le squadre di mediatori che circolano per le aree del centro cittadino con fini educativi-informativi nei confronti della popolazione rispetto "alle norme e alle regole vigenti di buona convivenza e condotta"; l’iniziativa è parte del progetto “Legnano SiCura“ ed era stata realizzata in forma sperimentale a settembre e ottobre 2023. Gli Street Tutor saranno attivi in città nella stagione estiva nei fine settimana (venerdì e sabato sera dalle 22 alle 2 di notte) e in occasione di eventi come il Rugby Sound (a partire dalle 21); a settembre soltanto il sabato sera e nel periodo del Luna park i sabato sera e giovedì 31 ottobre sino al 9 novembre per una trentina di serate complessive. Alla fine di ogni serata sarà redatto un resoconto sullo svolgimento del servizio con i principali eventi e le criticità riscontrate. P.G.