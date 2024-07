StraLegnanese, corsa in serale. Iscrizioni aperte anche ai piccoli

Fissata la data per la prossima StraLegnanese by Night. Dopo il grande successo dell’edizione dello scorso anno e sull’onda della straordinaria StraLegnanese per il Centenario, tenutasi in diurna a maggio, venerdì 13 settembre torna la corsa notturna. Questa corsa amatoriale, non competitiva e ad andatura libera, è aperta a tutti gli amanti del benessere che desiderano scoprire la città di Legnano da una prospettiva insolita: di notte, alla luce della luna. Grazie al costante e indispensabile sostegno di Allianz Bank e di Allianz Viva, la storica U.S. Legnanese 1913 ha organizzato una manifestazione che si svolgerà senza traffico automobilistico lungo il percorso, offrendo così ai partecipanti l’opportunità di esplorare i luoghi più pittoreschi della città in un’atmosfera magica e suggestiva. La serata si articola in due momenti e in due scenari distinti. L’Isola del Castello cittadino sarà il teatro delle prove riservate ai più piccoli: un percorso di 400 metri per i bimbi dai 4 agli 8 anni e un tragitto di 800 metri per quelli dai 9 ai 12 anni. Per loro, la partenza è prevista alle 19 e l’iscrizione gratuita potrà essere effettuata in loco la sera stessa dell’evento. I 7 km della StraLegnanese by Night sono invece riservati a chi ha già compiuto 13 anni di età. La partenza è fissata per le 20,15 da Viale Toselli, per poi entrare nel cuore pulsante della città e tornare al traguardo, sempre in Viale Toselli, entro le 2200. Sebbene la corsa possa essere affrontata ad andatura libera, è consigliabile iscriversi rapidamente: il numero massimo di partecipanti è fissato a 2.000 runner e solo coloro che confermeranno la propria iscrizione entro il 31 luglio avranno diritto alla maglia ufficiale celebrativa della manifestazione nella propria taglia. Ch.S.