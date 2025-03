Strada assediata dai camion. Arrivano senso unico e velobox: "Così non si risolve il problema"

Via Lonate è una strada che collega il centro urbano con la parte a nord della statale Gallaratese, su cui affacciano molte abitazioni, interessata da un significativo passaggio di auto e camion. Non un traffico però propriamente locale: la percorrono chi arriva dal Piemonte e deve raggiungere la Malpensa e i camion provenienti e diretti alle cave di Nosate. Di questa strada si è parlato nell’ultimo consiglio quando i consiglieri di SiAmo Turbigo hanno presentato una mozione affinché venga predisposto un progetto per la messa in sicurezza della strada, con la creazione di marciapiedi per pedoni e percorsi ciclabili, e parcheggi a bordostrada a servizio dei residenti.

L’assessore Davide Cavaiani ha risposto alla mozione presentando i provvedimenti che la Giunta ha concordato con una delegazione di residenti, che avevano sollevato i problemi di questa strada con una raccolta firme. Per limitare la velocità è stato posizionato un velobox. Contemporaneamente è stato istituito il senso unico di marcia nel primo tratto di via Puccini (fino a via Pascoli), provenendo da via Lonate, oltre al divieto di sosta sul lato sinistro della stessa via Lonate, arrivando dalla statale. "Questi sono i provvedimenti che si possono assumere nel breve tempo per garantire la sicurezza ai residenti, superando le problematicità espresse" ha spiegato Cavaiani.

Il progetto non ha soddisfatto le minoranze. "Ci hanno detto che la nostra mozione è superata dai loro interventi. Non hanno però intenzione di fare marciapiedi: in questo modo pedoni e soprattutto persone diversamente abili (magari in carrozzina) sarebbero obbligate a camminare a bordo strada, sull’erba, e nell’acqua, quando piove" ha commentato il consigliere Gritta. "Ritengo totalmente inappropriato questo piano, scelto solo perché di veloce realizzazione. Gli autovelox non risolvono il problema della sicurezza, servono solo a fare cassa".

Giovanni Chiodini