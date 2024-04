Stop agli incidenti. In dirittura d’arrivo i lavori alla rotonda

Con gli ultimi interventi collegati alla creazione di una nuova rotonda sono ormai in dirittura d’arrivo le opere che, in due step successivi, sono stati realizzati per mettere finalmente in sicurezza via per Canegrate e via per San Giorgio, direttrici ad alto rischio in città e teatro in passato di numerosi incidenti che hanno interessato anche l’utenza debole. In questi giorni si attende solamente la fine del maltempo, infatti, per completare l’ultima asfaltatura e concludere l’intervento. L’intervento in questione costituisce il secondo e ultimo lotto del progetto complessivo, che aveva preso nel mese di giugno del 2023. L’importo dei lavori di questo secondo blocco è pari di 600mila euro, finanziati interamente con risorse del bilancio comunale. Dopo il primo lotto, che aveva interessato via per San Giorgio, Il tratto di strada interessato all’intervento andava dalla doppia rotatoria realizzata nell’ambito dei lavori del primo lotto all’intersezione fra via per Canegrate, via Molini e via per San Giorgio e il confine cittadino prima dell’incrocio con via Bernini. Il Comune aveva anche proceduto ad alcuni espropri e i lavori avevano preso il via con la realizzazione del marciapiede e dell’ormai immancabile pista ciclabile, sul lato destro della strada in direzione di Canegrate. P.G.