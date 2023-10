Stop agli abusivi all’ecocentro: arrivano le telecamere

Ci sarà la tecnologia ad assicurare una collaborazione preziosa per contrastare gli "abusivi" alla piattaforma ecologica di Olgiate Olona, ovvero chi pur essendo residente altrove la utilizza per scaricare ingombranti. L’amministrazione comunale ha detto "basta", giro di vite dunque e questo avverrà con l’installazione di un sistema elettronico che controllerà gli accessi leggendo le targhe e pesando i veicoli in entrata e in uscita. L’investimento da parte del comune è pari a 79 mila euro, somma ben spesa a fronte dei costi sopportati, molto elevati, per lo smaltimento del materiale ingombrante conferito alla piattaforma, rifiuti negli ultimi anni aumentati, a conferma che ad utilizzare l’area non erano solo olgiatesi.

Il progetto è stato annunciato in consiglio comunale dall’assessore all’Ecologia Leonardo Richiusa che ha spiegato che il nuovo sistema che continuerà a funzionare con la tessera sanitaria porterà vantaggi agli olgiatesi e un risparmio all’amministrazione. "I controlli in entrata e in uscita – sottolinea il sindaco Giovanni Montano - sono l’unico modo per risolvere definitivamente il problema, con la digitalizzazione puntiamo a risultati ancora più virtuosi". Purtroppo resta un problema da risolvere nei territori comunali l’abbandono dei rifiuti, soprattutto nelle aree boschive come il Parco Altomilanese tra Busto Arsizio, Castellanza e Legnano, all’interno del quale ancora di recente gli incivili hanno scaricato scarti di lavorazioni edilizie, materiali che poi richiedono elevati costi di smaltimento a carico dei comuni. Per contrastarlo nella vasta area verde sovracomunale è prevista l’installazione di una ventina di nuove telecamere che si aggiungeranno ad alcune fototrappole già in funzione.

Rosella Formenti