“Startex AI”: una startup per le Pmi

Quando era ancora studente Liuc aveva creato con altri soci la startup StudentLink, il social network degli universitari: oggi, con altri due ex studenti magistrali Liuc Castellanza, laureati tutti con il massimo dei voti a dicembre dell’anno scorso, ha dato vita a “Startex AI”, altra start up che i creatori definiscono come il primo marketplace intelligente per l’acquisto, la vendita e la raccolta fondi di piccole e medie imprese, microimprese e startup. Il 24enne Nicolò Joswig in questa nuova avventura ha come soci i coetanei Jacopo Farris e Claudio Muca, terzetto a capo di un team che impegna anche altri studenti della Liuc di Castellanza. "Con Startex – spiegano i fondatori - vogliamo rendere accessibili le opportunità di crescita, acquisizione o exit anche per chi, fino a oggi, era rimasto ai margini del mercato Mergers and Acquisition". Nella sostanza si tratta di fare incontrare chi vende e chi acquista aziende, una sorta di marketplace evoluto dedicato al settore. In cosa sta l’innovazione?

"Il punto di forza è determinato dal sistema di analisi che, grazie al nostro team - spiega Joswig - ci permette di determinare i 50 indicatori/variabili che definiscono la realtà presa in esame. In una seconda fase e poi l’algoritmo di nostra realizzazione che si occupa di mettere in relazione i dati determinando il matching. Il marketplace è integrato infine da un network di professionisti e servizi bancari, fintech e gestionali per coprire ogni esigenza. Il nostro obiettivo è creare un ecosistema in cui le PMI italiane possano affrontare operazioni di crescita, acquisizione o passaggio generazionale in modo semplice, accessibile e guidato. Non ci poniamo come concorrenti degli attori tradizionali dell’M&A, ma come loro alleati".

Paolo Girotti