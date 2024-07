Spray al peperoncino infiamma lite viabilistica

Potrebbe essere stata una banale divergenza di interpretazioni su questioni di viabilità a scatenare l’aggressione avvenuta domenica 30 giugno, verso le 12,30 in via Turati a Cerro Maggiore, proprio di fronte all’ingresso dell’Una Hotel e di fianco a quello dell’autostrada. Un automobilista e un motociclista hanno affrontato insieme la rotonda. Uno dei due potrebbe poi aver tagliato la strada all’altro. Invece di lasciar correre, i due si sono fermati pochi metri più avanti per discutere animatamente di quanto accaduto. A quel punto, l’automobilista avrebbe aggredito il motociclista con uno spray al peperoncino, accecando temporaneamente il giovane in mezzo alla strada e lasciandolo a terra. Pochi minuti dopo, in via Turati sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa e una pattuglia dei carabinieri. Il motociclista, un ragazzo di 27 anni, è stato trasportato al pronto soccorso di Legnano per accertamenti; le sue condizioni non sono comunque gravi.

Il giovane deciderà successivamente se sporgere denuncia contro l’automobilista. I carabinieri stanno ora indagando per chiarire i contorni della vicenda. La zona dove è avvenuta la discussione è una di quelle più trafficate e pericolose del legnanese, percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli di ogni genere che porta a litigi, ma spesso anche ad incidenti molto pericolosi a causa dello spazio stretto di manovra.Ch.S.