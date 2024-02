Il commando di fuoco: da Legnano a Milano per la spedizione punitiva

Legnano (Milano) - È residente a Legnano il cittadino di nazionalità cinese fermato dai carabinieri della Compagnia locale (il fermo è stato convalidato prima dalla Procura di Busto Arsizio e poi da quella di Milano) e accusato di tentato omicidio per aver esploso colpi di arma da fuoco contro una coppia in auto nei pressi di un locale notturno di via Ludovico Di Breme a Milano: uno di questi colpi ha infranto il parabrezza dell’auto e solo per un caso fortuito non ha colpito uno dei due passeggeri. L’episodio in questione è accaduto nel mese di gennaio e ha infine portato anche alla sospensione della licenza per il locale noto per il karaoke, l’Haomen Ktv, ma è molto probabile che alla base del contrasto e dei colpi di arma da fuoco esplosi ci sia la precedente conoscenza tra lo sparatore e la donna, pure lei di nazionalità cinese ma residente a Rescaldina, che viaggiava a bordo dell’autovettura.

Secondo la ricostruzione, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio all’origine di quanto accaduto ci sarebbe una lite tra la coppia di cinesi, lui residente in provincia di Varese e lei a Rescaldina, e il connazionale residente a Legnano, scoppiata nel circolo privato di Quarto Oggiaro. La coppia, una volta abbandonato il locale nel cuore della notte, ha poi compiuto solo alcune centinaia di metri perché all’altezza di una rotonda, in via Santorre di Santarosa, secondo la ricostruzione dei fatti si sarebbe trovata di fronte alcune persone: una di questa, probabilmente la stessa della precedente lite nel locale, ha estratto una pistola per esplodere tre colpi verso l’auto, mandando in frantumi il parabrezza dell’auto.

I due si sono dunque dati alla fuga e dopo aver lasciato l’autostrada dei Laghi si sono diretti alla Stazione dei carabinieri di Rescaldina per chiedere aiuto, attivando il soccorso tramite 112 e provocando così l’intervento in zona della pattuglia dei militari. Le indagini, portate a termine in meno di 24 ore, hanno permesso di scoprire e di identificare lo sparatore, un cittadino cinese di 34 anni senza precedenti penali e residente a Legnano: l’uomo è accusato di tentato omicidio.

Lo scorso 31 gennaio il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, proprio a partire da questo episodio ha infine decretato la sospensione per 15 giorni della licenza del circolo privato di via Di Breme.