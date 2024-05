Sottopassi allagati dalla forte pioggia

La forte pioggia che si è abbattuta nel primo pomeriggio ha subito causato disagi: allagati alcuni sottopassi a Gallarate, Busto Arsizio e Castellanza. A Gallarate

impraticabile quello all’uscita dell’autostrada: è scattato il segnale luminoso che avverte del rischio, quindi alle 14 il livello dell’acqua è sceso e la situazione è tornata alla normalità. A Busto Arsizio il violento acquazzone ha creato problemi al sottopasso in via Tasso vicino alla stazione Fs quindi traffico bloccato in attesa di liberare dall’acqua il tratto. Anche in via XX Settembre sottopassoallagato ma presto la situazione si è risolta. E di nuovo a mollo il ponticello in via Morelli, a Castellanza.