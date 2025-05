"Saluti romani. È venuta l’ora di dire basta"

"È doveroso che tutte le forze politiche prendano le distanze. Lo chiedo con forza, prendendo spunto proprio dalla discussione nell’ultimo Consiglio comunale sulla necessità richiamata dai gruppi del centrodestra di una pacificazione su Resistenza e Liberazione". Così il sindaco Lorenzo Radice reagisce ai saluti romani alla commemorazione di Carlo Borsani.

"È il momento di dire basta – avverte Radice – Non ricordo di aver mai visto a Legnano saluti romani alla commemorazione di Borsani e quelli mostrati dai video nella manifestazione di mercoledì sono un fatto grave, che non deve più ripetersi: uno sfregio alla storia di una città decorata con la Medaglia di bronzo al valor militare della Resistenza e ai valori democratici celebrati in piazza il 25 Aprile. Nessuno può restare indifferente".

P.G.