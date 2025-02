Sostenibilità, bambini a “scuola d’ambiente”

Amaga porta 400 studenti a “scuola d’ambiente”. Si chiama Giochiamo con l’Agenda 2030, infatti, il progetto che prenderà il via il 3 marzo nelle scuole dell’Abbiatense e che costituisce il primo percorso di educazione ambientale promosso dalla Multiutility dell’Ovest Milanese. Si partirà con le classi seconde della Scuola Primaria Umberto e Margherita di Savoia di Abbiategrasso, in un percorso che coinvolgerà complessivamente 391 studenti delle scuole primarie di primo grado di Abbiategrasso, Cassinetta di Lugagnano, Albairate e Bareggio. Sono previsti due appuntamenti per classe, con l’avvio ufficiale il 3 marzo presso la Scuola Primaria Umberto e Margherita di Savoia di Abbiategrasso. L’obiettivo è educare gli alunni sui temi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, attraverso diverse tipologie di attività che includono momenti ludici. Il gioco e il racconto aiuteranno i bambini – protagonisti del cambiamento – a comprendere un concetto complesso come quello della sostenibilità, declinata in particolare nella sua accezione ambientale". P.G.