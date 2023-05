“Sorriso dei bimbi” Prove di ripartenza per la colonia di Alassio

di Rosella Formenti

Ci siamo: prove di ripartenza per un luogo storico delle vacanze al mare di generazioni di bustocchi, la colonia "Sorriso dei bimbi" di Alassio. La giunta, su proposta dell’assessore all’Inclusione Paola Reguzzoni, ha approvato un atto di indirizzo per l’organizzazione, in via sperimentale, dei soggiorni per la stagione estiva presso la residenza per il periodo compreso tra il 1 giugno e il 15 ottobre 2023.

L’amministrazione, in particolare, dopo gli anni in cui la colonia è rimasta chiusa a causa della pandemia ed è stata concessa in uso al comune di Alassio ad usi didattici per la scuola dell’Infanzia, ha approvato la gestione in concessione della residenza all’associazione Libertas Imperia che, tra le altre cose, offre ai minori, alle famiglie e alle associazioni di Busto Arsizio la possibilità di usufruire di settimane di vacanza a tariffe calmierate, fissate in 381 euro oltre IVA per persona a settimana per la mezza pensione.

Il concessionario garantirà altri benefici a famiglie, minori ed associazioni di Busto, come l’azzeramento del costo per lettini e ombrelloni in spiaggia oppure il servizio di pensione completa per i bambini alla tariffa della mezza pensione. Non è previsto un canone di affitto: da Palazzo Gilardoni fanno sapere che l’amministrazione comunale si farà carico del pagamento delle utenze e di tutte le imposte, mentre saranno a carico del concessionario tutti i costi di gestione della struttura, i rischi di gestione e i costi per eventuali lavori extra relativi al ripristino della struttura eo legati alle attrezzature della spiaggia.

La gestione in via sperimentale consentirà inoltre all’amministrazione di raccogliere elementi per poter valutare un possibile project financing per la gestione futura e di non dover sostenere i costi di gestione della spiaggia comunque necessari. Insomma obiettivo è rilanciare la storica colonia, donata al comune nei primi anni cinquanta dall’imprenditore Luigi Borri.

La storia di questa struttura e di altre nei ricordi delle vacanze da bambini di tanti bustocchi è raccolta nel volume "In colonia ieri… e oggi" curato da Antonella Rabolini ed Ernesto Speroni.