Somma Lombardo ci crede. Pronto il secondo bando per dare una mano alle imprese

Un nuovo bando, a diposizione le risorse residue del precedente pari a 52.638 euro. Così il Distretto del commercio Malpensa Nord Ticino mette sul tavolo contributi a fondo perduto destinati alle micro, piccole e medie imprese che svolgono vendita al dettaglio di beni o servizi, somministrazione di cibi e bevande, prestazioni alla persona. Nell’ambito del bando regionale “Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024“, il Comune di Somma Lombardo – capofila del distretto del commercio Malpensa Nord Ticino (che comprende anche Angera, Golasecca, Mercallo, Mornago, Sesto Calende, Taino, Varano Borghi e Vergiate), ha emanato la seconda edizione per la concessione di contributi. “Un gesto concreto per dare sostegno alle attività del nostro territorio” commenta Francesco Calò, assessore alle Attività Produttive a Somma, presidente del distretto del commercio. Per spiegare al meglio i requisiti richiesti per la partecipazione e rispondere alle domande più frequenti, il distretto ha organizzato un webinar con un esperto, in calendario per oggi, martedì 10 settembre alle 20.30. Si svolgerà nella sala consiglio a Somma Lombardo e sarà anche trasmesso in diretta streaming. La partecipazione è riservata esclusivamente alle attività ubicate nei Comuni del distretto che non hanno già ottenuto contributi dalla prima edizione del bando. Per ulteriori informazioni o chiarimenti puoi mandare un messaggio email all’indirizzo malpensanord@gmail.com . Sarà possibile presentare la domanda dal 17 settembre.