Solo la Flora cambia fantino: licenzia Bighino e ingaggia Carburo

Sarà un Palio 2024 nel segno della continuità ma con una eccezione. Le contrade pochi giorni ormai dalla festa patronale di San Magno che sancisce l’avvio dell’anno paliesco, hanno annunciato le monte per la prossima edizione. Fra le tante conferme emerge invece un cambiamento col passato recente, quello della contrada La Flora del capitano Vincenzo De Milato, che è tornata ad ingaggiare Giosuè Carboni (nella foto), detto Carburo licenziando di fatto Valter Pusceddu, detto Bighino. Carburo è stato il fantino vincente nel 2021, poi l’infortunio in primavera che lo ha fermato per un anno a Legnano. Per Carburo questa è una opportunità unica. Per la Provaccia l’esordio è affidato al giovane senese Federico Fabbri. Conferme invece a San Martino che ha deciso di rinnovare Carlo Sanna, detto Brigante per il terzo anno consecutivo. Conferme per San Magno che ha rinnovato il fantino Dino Pes, in arte Velluto, per il secondo anno. Sant’Ambrogio, del capitano Mattia Landi, ha confermato il fantino Giuseppe Zedde, detto Gingillo, al settimo anno con la giubba gialloverde. A Sant’Erasmo si punta su Federico Arri, detto Ares, che ha dalla sua la vittoria al Palio di Asti. Andrea Sanna sarò il fantino del Memorial Favari. Anche Antonio Siri, detto Amsicora, per il secondo anno consecutivo correrà con la contrada Legnarello per la quale ha vinto il Palio 2023. San Domenico conferma Silvano Mulas, detto Voglia. Infine San Bernardino, rimane con Gavino Sanna. Intanto sta montando la polemica fra calcio e palio in seguito alla decisione da parte del collegio di far correre le corse di addestramento al Mari di Legnano. Le corse di addestramento al Palio di Legnano 2024 si terranno il 14 ed il 28 aprile sulla pista del "Giovanni Mari", che quindi non sarà più a disposizione dell’A.C. Legnano da fine marzo. Definita anche la data dell’eventuale giornata di recupero in caso di maltempo, fissata per il 5 maggio.

Christian Sormani