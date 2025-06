Soli e vulnerabili, il Comune convoca gli anziani

La città sta crescendo numericamente, lo testimoniano gli ultimi dati dell’anagrafe, grazie all’immigrazione da comuni vicini e dal capoluogo Milano, ma allo stesso tempo la popolazione è sempre più anziana: per questo assume sempre più importanza l’analisi delle richieste e delle esigenze di questa fascia di popolazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità complessiva dei servizi offerti dalla città. Parte da questi presupposti e dai risultati dell’ultima indagine completata tre anni fa da Spi Cgil, lo step successivo di questa ricerca che, attraverso un questionario, andrà ora ad indagare nello specifico i potenziali fenomeni di vulnerabilità ed esclusione sociale.

L’iniziativa presentata ieri a palazzo Malinverni, infatti, si pone in continuità con l’indagine sui bisogni sociali della popolazione realizzata sempre da Spi – Cgil fra 2022 e 2023 e prende spunto dai suoi esiti, ossia le criticità segnalate nell’accesso ai servizi, per le scarse opportunità di socializzazione e vita attiva e, appunto, per il rischio di esclusione sociale. Su questi aspetti si concentrerà, dunque, questo secondo step, mentre in alcuni casi si è già lavorato su parte delle criticità emerse nel 2023.

"Un’area dove abbiamo realizzato investimenti significativi – ha detto infatti ieri il vicesindaco, Anna Pavan, che ha presentato il nuovo questionario con il sindaco Lorenzo Radice, il segretario di Spi Cgil Ticino Olona, Umberto Colombo, Federica Trapletti, Spi Lombardia, e il ricercatore Federico Montemurro – e che rientrava fra le proposte formulate dai cittadini intervistati è stata quella del sostegno alle iniziative di socializzazione, per cui adesso la città dispone di nuove o rinnovate strutture come lo Spazio 27b in Canazza, così come di nuove sedi associative e per attività di aggregazione quale l’Ualz nell’ex scuola Cantù e, prossimamente, la palazzina di via Venezia e il Centro civico San Paolo. Su un altro argomento evidenziato dal questionario, ossia la presa in carico delle persone con fragilità, risposte sono arrivate sia dall’amministrazione comunale come diretta promotrice sia dalle forze vive dalla nostra comunità come Auser e Fondazione Sant’Erasmo".

Il nuovo questionario, già disponibile sul sito internet del Comune, potrà essere compilato da tutti i cittadini autonomamente online entro la data del 30 settembre, ma i promotori si faranno carico di assistere nella compilazione chi ne avesse bisogno presso gli sportelli sindacali.

P.G.