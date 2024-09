Silvia Pareschi e l’arte della traduzione

Se amate gli scrittori angloamericani, oggi avete l’occasione di conoscere una delle più importanti traduttrici del settore. Silvia Pareschi è per i lettori italiani la “voce“ di autori come Jonathan Franzen, Ernest Hemingway, Don DeLillo, Zadie Smith, Cormac McCarthy. Questa sera alle 21, alla libreria Nuova Terra di Legnano (in via Giolitti 14), presenterà il suo libro “Fra le righe. Il piacere di tradurre“ (edizioni Laterza). Il racconto in prima persona degli incontri con grandi opere e grandi scrittori si alterna alla riflessione su regole e difficoltà del tradurre, attività che fonde sensibilità, creatività, grammatica, esperienza.