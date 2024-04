Sfuma il furto in casa. Straniero finisce in cella

Arresto convalidato ieri mattina in Tribunale a Busto Arsizio per un sudamericano di 43 anni che nella giornata di mercoledì 3 aprile con un complice ha tentato di mettere a segno un furto in un’abitazione ad Albusciago, frazione di Sumirago. Dunque la coppia di ladri ha scassinato una finestra e si è intrufolata nella casa pronta a mettere a segno il colpo, in quel momento è però rientrata la proprietaria, una donna di origine bulgara che per nulla intimorita ha reagito con forza di fronte ai due che si davano alla fuga. Mentre li inseguiva ha allertato il 112 e i vicini di casa che le hanno dato man forte per bloccare i malviventi. Nel frattempo sono arrivate due pattuglie dei carabinieri della stazione di Vergiate, il quarantatreenne è stato arrestato con l’accusa di tentato furto mentre il complice è riuscito a dileguarsi ma i militari sarebbero sulle sue tracce. Nello zaino che l’arrestato portava sulle spalle i carabinieri hanno trovato due cacciaviti e un grimaldello. Ieri il sudamericano è comparso davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.