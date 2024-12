"Servono 100mila euro per asfaltare appena un chilometro"

Via Dante, strada colabrodo dove gli automobilisti rischiano di perdere la ruota. Il tratto interessato è quello finale verso la Statale 11. L’altro pomeriggio una persona stava attraversando la via, quando la ruota si è letteralmente staccata passando sopra una voragine. "Il problema – sottolinea Paolo Chianura, residente – lo avevamo segnalato parecchi mesi fa al Comune che è intervenuto con rattoppi. Cosa che non è servita perché, dopo pochissimo tempo, le buche sono riapparse". Anche questa volta il municipio ha provveduto a chiudere i crateri, ma è una soluzione non definitiva. I disagi si moltiplicano in caso di pioggia. Si tratta di circa 200 metri di strada che attendono di essere sistemati al più presto. Con i prossimi mesi di freddo, le condizioni di via Dante sono destinate a peggiorare. Il vicesindaco Enzo Tenti assicura che il primo lotto di rifacimento partirà all’avvio della bella stagione. "Dreneremo fondi pian piano: per asfaltare neanche un chilometro oggi servono 100mila euro. È per questo che le strade di tutti i paesi sono conciate male". G.M.