Servizio di trasporto pubblico. Lo gestirà l’Agenzia di bacino

Con l’inizio del nuovo anno il servizio di trasporto pubblico locale urbano non sarà più gestito dal Comune bensì di competenza dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese. "Esprimo grande soddisfazione per il raggiungimento di un traguardo inseguito da tempo - dichiara il sindaco Mirella Cerini -. Per la città di Castellanza l’acquisizione del servizio di trasporto da parte dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese rappresenta il riconoscimento ufficiale e l’inserimento dello stesso nel programma di bacino di Regione Lombardia. Significa il riconoscimento della bontà di un servizio a beneficio dei cittadini e non solo portato avanti con fatica e grande esborso economico dalla nostra amministrazione. Fin dall’insediamento della nostra amministrazione abbiamo creduto e sostenuto il servizio che nel tempo è cresciuto e oggi, oltre a servire i cittadini di Castellanza, studenti e lavoratori, serve anche le tante persone che per studio, lavoro o altri motivi transitano nella nostra città". Il passaggio di consegne non comporterà alcuna variazione di percorsi, orari e mezzi rispetto al servizio attuale. Fino al 30 giugno 2024 tutto rimarrà invariato, tranne le tariffe che saranno adeguate a quelle in vigore a livello regionale. Rimarranno validi, fino al 30 giugno 2024, solo gli abbonamenti scolastici già sottoscritti. Il presidente dell’Agenzia per il Trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, Giovanni Stefano Galli, sottolinea la "necessità di sviluppare servizi di trasporto pubblico locale su scala d’ambito e fortemente integrati". Dal 1° luglio 2024 il servizio potrebbe cambiare in un’ottica di superamento dei confini amministrativi.

S.V.