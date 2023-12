Senza permesso di soggiorno né patente. Tunisino inseguito e denunciato

Gli era stato rifiutato il permesso di soggiorno, non aveva la patente, girava per la città su un’auto sottoposta a sequestro e quando ha incrociato gli agenti di polizia locale ha provato a darsi alla fuga: si è guadagnato una denuncia e sanzioni per 3mila euro. L’episodio è accaduto durante le festività natalizie: il nucleo operativo stradale ha infatti intercettato un veicolo sospetto e il conducente, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento il mezzo è stato fermato: a carico del guidatore, un tunisino nato nel 1986, pendeva un provvedimento di rintraccio a seguito di rigetto del permesso di soggiorno. Il mezzo risultava sottoposto a sequestro amministrativo. In Comando si è poi riusciti ad accertare che a suo carico erano già state elevate sanzioni per guida senza patente in tutto l’Altomilanese. Il soggetto è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e gli sono state contestate sanzioni per 3mila euro.P.G.