Seminudo minaccia di buttarsi da balcone. Cinquantenne salvato dai carabinieri

Ha minacciato di buttarsi dal balcone della sua abitazione al terzo piano: solo l’intervento dei carabinieri lo ha fatto recedere dal suo proposito. L’episodio ha avuto come protagonista un 50enne che, in via Marconi, intorno alle 9 si è presentato seminudo sul balcone di casa annunciando il proposito di gettarsi di sotto. Il trambusto causato all’uomo ha allertato anche i vicini di casa che hanno deciso di avvisare le forze dell’ordine. Una volta arrivati sul posto i carabinieri hanno appurato che l’uomo era chiuso in casa e non aveva alcuna intenzione di aprire ai militari. Da lì è iniziata un’opera di mediazione che dopo qualche minuto ha prodotto i risultati sperati e il 50enne è stato infine convinto dai carabinieri a rientrare in casa, aprendo la porta ai militari. P.G.