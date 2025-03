Seminari di “Formazione e salute“. Via con il cibo: sceglierlo e abbinarlo

Università Liuc e Humanitas Mater Domini propongono la 4ª edizione dei seminari scientifici “Formazione e salute“, 4 appuntamenti in presenza in Ateneo, fruibili pure a distanza. "Il percorso di incontri – spiega Alessandra Massironi della Liuc – è diventato un riferimento per studenti, personale e anche per la comunità esterna all’Università". "L’obiettivo è essere partner di salute per il territorio con i nostri specialisti, sottolineando l’importanza della prevenzione", afferma Alex Carini, amministratore delegato Humanitas Mater Domini. Martedì alle 17.30: “Il cibo: come sceglierlo, come abbinarlo, come usarlo per farci star bene“. La dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista, proporrà un percorso fra gusto, salute e scelte alimentari sostenibili. S.V.