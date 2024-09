Legnano, segretario comunale vuole gli arredi del Museo Sutermeister per il suo ufficio: i dipendenti lo fermano

Legnano (Milano), 26 settembre 2024 - “Portiamo via il tavolo perché lo ha chiesto il nuovo segretario generale del Comune per il suo ufficio”: è così che gli incolpevoli operai di EuroPa, società pubblica che si occupa di logistica anche per il Comune di Legnano, si sono presentati senza alcun preavviso questa mattina al Museo Sutermeister di corso Garibaldi pretendendo di spostare dalla loro sede naturale il tavolo e le sedie - risalenti a inizio Novecento, parte integrante dell’arredamento e probabilmente progettate a fatte realizzare dallo stesso ingegner Guido Sutermeister al quale è intitolato il Museo cittadino - che, a quanto pare, erano state richieste dal nuovo segretario generale del Comune per il suo ufficio.

Riccardo Nobile, appena arrivato in Comune per assumere l’incarico e presentato sole 24 ore fa, non ha certo trovato il miglior modo per presentarsi in città, perché quanti lavorano o prestano la propria opera come volontari al Museo di fronte alla bizzarra e inattesa perché neppure preannunciata richiesta (non c’è altro tavolo o scrivania a Palazzo Malinverni che possa servire allo scopo?) si sono letteralmente messi di traverso, bloccando il trasferimento di tavolo e sedie.

La curatrice del Museo, Anna Maria Volontè, si è dunque recata in Comune per discutere della vicenda con il sindaco, Lorenzo Radice, e trovare una soluzione che è stata presto reperita: il tavolo resta dov’è.