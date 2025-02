Segnaletica rifatta a metà, è polemica

Lavori di ripristino delle strade di Abbiategrasso al centro dell’attenzione in questi giorni. Dopo le opere che hanno interessato le strade nelle quali si è proceduto con l’estensione della banda larga (lavori in capo alla società che nei mesi scorsi ha avuto necessità di cantierizzare alcune vie della città), l’Amministrazione comunale ha infatti voluto precisare alcuni punti, relativi agli ultimi interventi di ripristino delle asfaltature e di rifacimento della segnaletica orizzontale, alla luce delle segnalazioni dei cittadini.

"Sollecitati da più parti, vogliamo chiarire che la ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori seguiti alla stesura della fibra non è legata al Comune - ha voluto puntualizzare l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Albetti (nella foto)- bensì dipende dalla società che ha installato la fibra. L’accordo era che venisse ripristinato ciò che era stato compromesso con i lavori, ma in questo caso il Comune non aveva in capo la programmazione dei lavori e nemmeno era a conoscenza dei dettagli su quanto eseguito".

Anche il Comune, attraverso i suoi tecnici, ha verificato lo stato dell’arte all’indomani dei lavori: "Per questo abbiamo registrato situazioni di disomogeneità rispetto alla segnaletica orizzontale - prosegue - che in alcuni passaggi risulta rifatta solo a metà ovvero solo nella porzione che era stata interessata dai lavori. Chiedendo ai cittadini di pazientare qualche mese, assicuriamo fin d’ora un intervento da parte del Comune che andrà a sanare queste anomalie". P.G.