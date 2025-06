Scuole superiori, il Bernocchi apre le porte

Orientarsi nella scelta della scuola superiore è un passaggio fondamentale nel percorso di crescita di ogni studente. Per accompagnare ragazze e ragazzi in questa delicata fase, l’Isis Antonio Bernocchi di Legnano propone una nuova edizione dei suoi laboratori orientativi, dedicati agli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. Le attività si svolgeranno dal 9 al 12 giugno, ogni mattina dalle 9.00 alle 11.00, presso la sede principale dell’Istituto in via Diaz. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo della scuola superiore.

Gli studenti partecipanti avranno infatti la possibilità di sperimentare con mano le discipline dei diversi indirizzi formativi offerti dall’Istituto, mettendosi alla prova attraverso esperienze pratiche, pensate per stimolare curiosità e riflessione sul proprio futuro. I laboratori spaziano tra i principali ambiti professionalizzanti dell’Isis Bernocchi: meccanica, telecomunicazioni, moda, elettronica ed elettrotecnica, informatica. Ogni ragazzo potrà scegliere l’area di interesse e partecipare a un’attività pratica all’interno dei laboratori didattici dell’Istituto, guidato dai docenti specializzati e affiancato da studenti tutor. L’obiettivo principale è quello di fornire un percorso orientativo consapevole, aiutando studenti e famiglie ad avvicinarsi con maggiore sicurezza al momento della scelta della scuola superiore, che avverrà nel corso del prossimo anno scolastico. Le iscrizioni sono già aperte. Per partecipare, è sufficiente scansionare il Qr code presente sul volantino promozionale dell’iniziativa e compilare il modulo online dedicato.Ch.S.