Scuole agli sgoccioli: al via centri estivi e laboratori per i piccoli

Anno scolastico agli sgoccioli: due proposte per i genitori che lavorano e hanno figli piccoli. Oltre ai Centri estivi comunali, segnaliamo anche i laboratori proposti dallo "Spazio incontro Canazza", in collaborazione con Patrizia Sardella. Sono rivolti a bambini dai 6 ai 10 anni, si svolgono dal 9 al 23 giugno, dalle 9 alle 12, e si tengono in via Colombes 69. Sono laboratori creativi ed esperienziali di gioco, scienza e arte. Le attività si svolgeranno al coperto in spazi attrezzati e funzionali e all’aperto in un’area verde a uso esclusivo. Si lavora su un piccolo gruppo di bimbi (massimo 8). I costi: l’intera settimana con la frequenza di 5 laboratori costa 100 euro; il costo del singolo laboratorio è di 25 euro. Passando alla periferia opposta (Mazzafame), il Centro Pertini con Energicamente e SportPiù, organizza lo Smile Camp 2023. La proposta è rivolta ai bambini tra i 4 e i 14 anni: dal 12 giugno all’8 settembre laboratori di musica, teatro, arte, lingua inglese e sport. S.V.