Legnano, la scuola ritorna visibile: La Manzoni libera da siepi

Legnano, 26 marzo 2023 - La scuola “scomparsa“ ritorna a far mostra di sé in via Leone da Perego dopo decenni. È curiosa la storia della scuola primaria Manzoni che, dopo decenni, è praticamente riapparsa nelle scenografie del quartiere grazie ai lavori che, da alcuni giorni, stanno interessando la siepe di alloro che circonda l’edificio. La siepe era cresciuta negli anni in maniera imponente ed era stata sottoposta con una certa regolarità regolarmente solo a interventi indirizzati a impedire che il verde invadesse il marciapiede: ora la siepe è stata invece oggetto di una potatura molto più massiccia da parte della squadra di Amga Legnano che si occupa della manutenzione del verde pubblico rivelando agli occhi l’edificio.

"Stiamo riconducendo la siepe ad una dimensione che possa risultare maggiormente gestibile - ha spiegato a proposito dell’intervento Angelo Vavassori, l’agronomo di Amga responsabile del servizio -. Era utile rimettere in ordine il perimetro di quell’area e lo stiamo facendo tagliando i volumi che potevano creare problemi. Si tratta di un vero e proprio intervento di riqualificazione in cui andremo comunque a mantenere la siepe, facendo però in modo che risulti meno occludente". L’edificio scolastico, prima visibile solo nella porzione più alta che comprende le finestre del primo piano e la copertura, è ricomparso in tutta la sua interezza causando stupita soddisfazione tra i residenti, soprattutto quelli più anziani che, nel corso delle operazioni di "controllo del cantiere" che il ruolo impone, hanno intravisto in questa improvvisa epifania un salto indietro nel tempo che li ha ricondotti a quarant’anni fa.

Ora gli operai stanno procedendo alle potature nel lungo tratto che affaccia su via Resegone: "In questi primi tempi – ha aggiunto l’agronomo di Amga - il risultato lascerà un poco a desiderare, almeno a livello estetico, perché a balzare all’occhio sarà soprattutto la parte legnosa della siepe. Tra non molto, tuttavia, il verde tornerà a dominare". L’intervento di riqualificazione della siepe rientra nel Piano di riqualificazione arborea a cui il Comune di Legnano sta dando corso, a seguito della conclusione del censimento del verde della città.