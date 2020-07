SAN GIORGIO SU LEGNANO

"Sono sindaco dal 2012, otto anni dove tra reggenze e nuovi dirigenti scolastici ho già incontrato e lavorato con ben quattro persone, a breve sarà il turno della quinta". È polemico il sindaco Walter Cecchin in vista del prossimo anno scolastico. "Difficile poter costruire una continuità didattica e collaborativa con insegnanti e il territorio se in media ogni due anni si cambia la figura di riferimento. Non ne faccio una colpa alle persone, ma al sistema per come è strutturato che permette tutto questo a scapito della formazione scolastica dei nostri ragazzi". Poi un riferimento al prossimo anno scolastico: "Per la ripresa di settembre stiamo lavorando e definendo tutti gli aspetti della ripresa in sicurezza con la collaborazione di tutti i soggetti. Mercoledì avremo un incontro per definire i dettagli".Ch. S.