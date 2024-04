Scritte no vax. Imbrattati i muri della sede Pd

La sede cittadina del Partito Democratico di Malnate e la redazione del giornale online VareseNews a Gazzada Schianno sono finite nel mirino dei no vax. Nella mattinata di ieri sono state scoperte delle scritte con vernice rossa effettuate nella notte che portano la firma delle due V cerchiate. Una sigla che era già apparsa recentemente in altri atti vandalici ai danni del cimitero di Busto Arsizio e a Legnano, sempre sulla sede del Pd. "In un momento globale di guerre e di odio, coltivare anche nelle nostre comunità questo atteggiamento non ci aiuta a costruire un mondo migliore", commenta Cecilia Carangi, segretaria del Pd di Malnate. Parole di condanna sull’accaduto sono giunte anche dal sindaco Irene Bellifemine, dalla candidata civica (ex Lega) Paola Cassina, dal consigliere regionale Samuele Astuti e dal senatore Alessandro Alfieri. L.C.