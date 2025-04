Scoppia lite in famiglia e spunta un coltello. Ventenne arrestato

Aveva litigato con tutta la famiglia nel corso della mattinata: poche ore dopo si è ripresentato con atteggiamenti violenti e brandendo un coltello li ha minacciati fin quando sul posto non sono intervenuti i carabinieri. La vicenda ha avuto come teatro una casa di Nerviano abitata da una coppia, di 42 e 44 anni, dalla figlia e dal protagonista della vicenda, un giovane classe 2004. La lite è scoppiata nel corso della mattinata, probabilmente per le richieste di denaro del giovane, disoccupato e a quanto pare tossicodipendente. Sta di fatto che il ragazzo è stato invitato a lasciare l’abitazione.

La stessa sera, però, il ventenne si è ripresentato con un coltello di cucina e dopo aver infranto la porta a vetri è entrato nell’abitazione. I genitori hanno dunque chiamato i carabinieri che in breve sono intervenuti disarmandolo e arrestandolo.

