Scontro tra furgone e 2 auto Un ferito intrappolato liberato dai vigili del fuoco

Incidente ieri mattina a Lonate Pozzolo in via Vittorio Veneto, tre veicoli coinvolti, due auto e un furgone, tre le persone ferite. Per fortuna le loro condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto si era temuto dopo il violento urto e per questo era stato allertato anche l’elisoccorso. Sul posto i soccorsi dell’Areu, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio per i rilievi. I vigili del fuoco del distaccamento di BustoGallarate hanno estratto uno degli automobilisti rimasto intrappolato nell’abitacolo della vettura mediante l’uso della cesoia-divaricatore e quindi hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, nessuno di loro era grave.