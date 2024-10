Scontro tra auto. In ospedale due militari

Due feriti trasportati in ospedale in codice giallo: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte di mercoledì. L’incidente ha coinvolto un’auto di servizio dei Carabinieri, che si è ribaltata in seguito allo scontro con un veicolo guidato da un neopatentato di 18 anni. L’impatto, violento, è avvenuto lungo viale Milano. Ha provocato il ribaltamento del mezzo dei militari. Nell’auto di servizio si trovavano due carabinieri, di 27 e 56 anni, che hanno riportato ferite non gravi. Uno è stato trasportato all’Ospedale San Carlo di Milano, mentre l’altro è stato portato all’Ospedale di Circolo di Varese. Il giovane automobilista è uscito illeso dall’impatto. Ch.S.