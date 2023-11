Sconti e agevolazioni. Il welfare è per tutti

La proposta è lanciata dall’amministrazione comunale ed è rivolta a tutte le attività del territorio, commerciali, servizi, terziario invitate a stipulare convenzioni a favore dei dipendenti comunali. L’iniziativa di welfare aziendale è stata presentata l’altro giorno dall’assessore al Personale Mario Cislaghi che ha sottolineato "credo che possa essere un’opportunità interessante per diverse realtà cittadine che operano in molteplici ambiti, considerando che i dipendenti del Comune sono 400, la maggioranza dei quali abita a Busto e dintorni". Dunque lo scopo è implementare una politica attiva di strategia aziendale e contemporaneamente di sostenere le attività commerciali e imprenditoriali, pertanto l’amministrazione comunale propone alle attività del territorio la sottoscrizione di convenzioni a favore del personale dipendente del comune di Busto Arsizio che potrà usufruire di sconti eo tariffe agevolate per l’acquisto di beni o servizi. Sono coinvolti tutti i settori dalla cultura allo sport, dalla ristorazione ai servizi medico-sanitari, dai centri educativi alla grande distribuzione, un’occasione dunque anche per sostenere le tante realtà cittadine. La convenzione avrà durata triennale e sarà rinnovabile, l’adesione all’iniziativa è gratuita. R.F.