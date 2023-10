Legnano, 81enne scippata cade a terra: paura in via Leopardi

Legnano (Milano), 12 ottobre 2023 – L’ha “puntata” in strada e quando le condizioni gliel’hanno permesso l’ha scippata, facendola cadere a terra: l’episodio è accaduto intorno alle 17 e 30 di oggi in via Leopardi, nel quartiere Legnarello.

Vittima dello scippo è una donna di 81 anni che è stata derubata della borsa ed è caduta a terra dopo essere stata strattonata, picchiando un ginocchio.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa per portare le prime cure all’anziana donna: sul posto anche i carabinieri, che si stanno occupando delle prime indagini per provare a identificare lo scippatore che si è dato alla fuga.