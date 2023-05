Schianto tra due auto sulla 336: perde la vita un sessantunenne

Ancora una vittima sulla Statale 336 dell’aeroporto della Malpensa, la superstrada che diventa spesso teatro di gravi incidenti. L’ultimo è accaduto la scorsa notte, alle 2.40 all’altezza di Mesero, dove due auto si sono scontrate e uno dei due automobilisti coinvolti nel terribile scontro, un uomo di 61 anni, è morto. L’altro, un ragazzo di 27 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano dal personale del 118, intervenuto insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione e al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. La SS 336 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le responsabilità dell’incidente. È invece di sette feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente avvenuto la notte scorsa sull’autostrada A8 in direzione Milano, allo svincolo dell’A9. A mezzanotte circa lo scontro che ha coinvolto quattro auto. Dopo il primo impatto da uno dei veicoli sono scesi due passeggeri che sono stati investiti. L’autostrada è stata chiusa in direzione Milano. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, l’elisoccorso, il 118 e la Polizia autostradale. Due degli occupanti sono scesi dal veicolo e sono stati investiti da un altro mezzo, rischiando dunque seriamente di perdere la vita. Fortunatamente così non è stato e il bilancio finale parla di 7 feriti (tra i quali una bambina di 8 anni e un ragazzino di 12), di cui uno solo grave (in ospedale in codice rosso). Sul posto, oltre all’elisoccorso del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia stradale. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, il tratto autostradale in direzione Milano è stato chiuso per alcune ore. Ch.S.