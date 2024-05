Scarico di rifiuti edili. Imprenditori nei guai

Scaricavano i rifiuti edili in zone isolate, convinti di poter passare inosservati senza conseguenze: non avevano però fatto i conti con la Polizia locale di Castano Primo, sistemi videosorveglianza e video trappole. Così al termine di due articolate attività di polizia giudiziaria sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria due soggetti titolari di imprese edili responsabili di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico.

L’attività d’indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria del Comando Castanese ha permesso di identificare gli autori dei reati. Per uno degli indagati e è stata applicata una sanzione da 3.200 euro per trasporto dei rifiuti in mancanza di formulario. P.G.