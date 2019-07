Tradate (Varese) - 20 luglio 2019 - Scienza e storia unite per un giorno nel ricordo dello sbarco del primo uomo sulla Luna. Oggi, a cinquant'anni esatti dall'allunaggio, gli appassionati delle stelle e dello spazio di Alto Milanese e Varesotto potranno brindare allo storico anniversario approfondendo l'impresa che, nel pieno della Guerra fredda fra Stati Uniti e Unione Sovietica, proiettò gli States in orbita: gli osservatori astronomici di Campo dei Fiori e Tradate non si sono infatti lasciati scappare l'occasione per organizzare due iniziative speciali.

A Varese, alla Casa Museo Pogliaghi, oggi alle 19, una conferenza di Giuditta Galli, geologa e selenologa, dal titolo «Secolo di Luna». Alle 21, presso il Sacro Monte di Varese, una conferenza degli esperti dell’Osservatorio varesino dedicata alla missione Apollo 11 accompagnati da un intermezzo musicale. Al calar della notte osservazione del cielo dalla terrazza Paolo VI. (prenotazioni info@archeologistics.it). All’osservatorio di Tradate una lunga serata tutta dedicata all’esplorazione della Luna dal titolo «La notte della Luna», permetterà ai visitatori di conoscere la storia della missione Apollo 11, di osservare il cielo notturno e di fare quattro passi nel bosco che circonda l’osservatorio dove è allestito un sistema solare in scala. La partecipazione è gratuita su prenotazione obbligatoria collegandosi a Eventbrite o Facebook.