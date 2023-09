“Sasso” di coca in borsa Arrestata in autostrada

Nella borsa aveva un “sasso” di cocaina, 51 grammi, la donna, 43 anni, albanese, fermata per un controllo stradale, è stata arrestata nella giornata di lunedì dai carabinieri di Cassano Magnago, l’accusa detenzione ai fini dello spaccio. Ieri è comparsa in tribunale a Busto Arsizio per la convalida, la donna ha patteggiato una pena inferiore a due anni (sospesa vista l’assenza di precedenti) quindi il giudice ne ha disposto l’immediata liberazione.

Dunque la quarantatreene l’altro giorno è stata fermata all’uscita dell’autostrada, viaggiava in auto con un connazionale, a destare sospetti nei militari il nervosismo manifestato dalla donna. I carabinieri hanno quindi approfondito i controlli trovando nella borsa 51 grammi di cocaina, valore sul mercato circa diecimila euro. È scattato quindi l’arresto. Ieri al giudice ha spiegato di essere disoccupata, di aver fatto in passato la badante, di avere due figli in Albania mentre non ha fornito spiegazioni sulla provenienza della droga e sul possibile destinatario.

R.F.