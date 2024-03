Vandali in azione alla Foppa di San Vittore Olona

San Vittore Olona (Milano), 21 marzo 2023 – Vandali in azione nell'area naturalistica della Foppa di San Vittore Olona. Neppure il tempo per il comune di posizionare i nuovi cestini dei rifiuti che qualcuno ha visto bene di buttare a terra il palo dove appoggiare il nuovo cestino, nonostante fosse inserito in una base di cemento. In zona poi tanta, troppa sporcizia lungo quello che era stata l'Olona Green Way oggi trasformata a causa delle vasche di laminazione che ne hanno deturpato l'intero paesaggio. Vandali che non hanno risparmiato neppure il laghetto dove è stata gettata della spazzatura, poi raccolta da alcuni volontari.

Sul caso tuona il sindaco di San Vittore Olona: "Si tratta di un inqualificabile atto di inciviltà sul territorio sanvittorese –spiega Daniela Rossi -. A sommarsi alle frequenti spregevoli "dimenticanze" di rifiuti per strada, ieri un altro incomprensibile gesto contro la nostra comunità. In ottemperanza al nuovo contratto relativo alla raccolta rifiuti, ieri sono stati posizionati 25 nuovi cestini porta-rifiuti: 7 per incrementare la dotazione già esistente, 19 per deiezioni canine. Questa mattina l'incaricato del comune ha fatto un sopralluogo per verificarne la sistemazione”.

"In località La Foppa ha trovato il palo su cui appoggiare il cestino già divelto – aggiunge il sindaco -. Il palo era inserito in una base di cemento. Un'azione chiaramente vandalica in disprezzo alle più elementari basi del vivere civile. Qui non c'è telecamera che tenga: è un problema di educazione, di cultura e di rispetto verso il territorio e verso le persone. La cosa pubblica deve essere considerata come propria, come la propria casa. Tutti cerchiamo di mantenere le nostre cose ordinate ed efficienti sia perché è piacevole vivere in un ambiente bello e pulito sia perché l'attenzione ci fa risparmiare soldi. Non è difficile da capire. Facciamoci portatori di questo semplice stile di vita e diventiamo esempio verso chi non lo ha ancora adottato.Grazie a nome di tutte le persone che hanno a cuore San Vittore Olona".