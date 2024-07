San Vittore Olona, malore improvviso al bar: 23enne di Cesate muore davanti agli amici

San Vittore Olona (Milano), 14 luglio 2024 – Un malore improvviso, il rapido intervento degli operatori del 118, ma per il 23enne che in quel momento stava trascorrendo una serata come tante in un locale di San Vittore Olona non c’è stato nulla da fare. La scorsa notte, verso l’una e mezza, al “The Birra” di San Vittore un ragazzo di 23 anni residente a Cesate, nel Milanese, mentre trascorreva la serata nel locale con alcuni amici si è sentito male improvvisamente: a quel punto è uscito dal bar per prendere una boccata d’aria. Poco dopo è andato in arresto cardiaco. Sul posto sono giunti il personale di un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, l’automedica. I soccorsi hanno provato a rianimare sul posto il 23enne che è stato poi trasportato all’ospedale di Legnano dove, dopo ulteriori tentativi, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. A un centinaio di metri dal luogo in cui è avvenuto l’episodio – in una direzione e nell’altra di corso Sempione – risultano essere installati due defibrillatori automatici Dae da utilizzare in caso di emergenza, ma in situazioni come queste è spesso la mancanza di un’informazione dettagliata a impedire il ricorso a quello che, pur non garantendo una soluzione positiva, può spesso essere uno strumento in più da utilizzare contro l’arresto cardiaco.