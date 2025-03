Il Salumificio Venegoni di Boffalora Ticino in liquidazione: addio a un pezzo di storia industriale del Magentino

Boffalora Sopra Ticino (Milano), 27 marzo 2025 – Declino irrimediabile: parte la liquidazione giudiziale del Salumificio Venegoni per valutarne lo stato di insolvenza. Cosa che riguarda un’impresa che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e pagare a regolare scadenza i creditori. Il Giudice delegato Laura De Simone ha fissato la prima udienza per l’esame dello stato passivo rivolta ai creditori il prossimo 25 giugno presso l’ufficio del Giudice delegato. Alla presenza del curatore, dottor Giuseppe Pavia. Ancora non è dato a sapere a quanto ammonta lo stato passivo che verrà accertato prossimamente nelle adeguate sedi. Di certo si tratta di una notizia che rappresenta una tappa importante per il futuro di quello che è stato uno stabilimento storico non soltanto per Boffalora sopra Ticino, ma per tutto il territorio.

L'ingresso del salumificio Venegoni a Boffalora

Un capitolo che si chiude

E che ha dato lavoro e vita a centinaia di famiglie di tutta la zona. Un salumificio il cui nome continua in virtù della cessione del ramo d’azienda alla Mp Srl. ma che si avvia verso una procedura che lascerà spazio solo ai ricordi. Cento e più anni di storia che cominciano addirittura nel 1900 con Antonio Venegoni che iniziò a gestire la trattoria dei cacciatori. Venegoni avviò l’attività e la ingrandì vieppiù in un paese conosciuto ancora oggi per le sue tradizioni agricole e di allevamento di animali da cortile tra gli antichi cascinali, nel bel mezzo del Parco del Ticino, una vallata immersa nella natura e tutelata. Il salumificio nacque in un contesto del genere e venne frequentato inizialmente dai cacciatori che si avventuravano nei boschi, dai numerosi contadini della zona e da coloro che risalivano il Naviglio Grande con le vecchie imbarcazioni. Anni che rientrano solo nei ricordi dei più anziani.

Il declino

Una storia proseguita nel 1983 con l’inaugurazione dello stabilimento attuale su un’area di 25mila metri quadri in aperta campagna, in fondo a via XXV Aprile che ha basato la sua attività sulla qualità, la sostenibilità e il benessere animale. E poi con gli ultimi periodi di declino e la Mp Srl subentrata alla guida a partire dal primo dicembre 2023. Da un po’ di tempo a questa parte i vecchi dipendenti si sono trasferiti altrove. “È un pezzo della nostra storia il salumificio Venegoni – raccontano i boffaloresi – in molti hanno conosciuto il nostro paese grazie a quel nome che rimarrà per sempre”. Cosa accadrà adesso è tutto nelle mani del giudice delegato presso il Tribunale di Milano.