Ltc Group, spinta agli investimenti: “Nuovi stabilimenti per la crescita”

Legnano (Milano). 23 marzo 2025 – Negli ultimi anni, il settore dell’energia ha registrato una crescita esponenziale e le aziende produttrici di componenti strategici si stanno adattando a questa domanda in continua evoluzione. Una di queste, la Ltc Group, leader globale nella produzione di nuclei magnetici per trasformatori e reattori, ha annunciato un importante investimento per ampliare ulteriormente la propria capacità produttiva presente sul territorio legnanese, tra Legnano e San Giorgio. Sono in corso i lavori per la realizzazione del suo settimo stabilimento, sempre a Legnano, che sarà operativo dal primo settembre.

Si tratta di un impianto di 8mila metri quadrati che permetterà di produrre ulteriori 10mila tonnellate di nuclei magnetici all’anno. Attualmente Ltc Group impiega oltre mille persone e produce circa 12mila tonnellate di materiale al mese. L’azienda si avvale di tecnologie avanzate e rigorosi sistemi di controllo qualità, che le hanno permesso di consolidare una forte presenza internazionale con siti produttivi non solo in Italia, ma anche negli Emirati Arabi Uniti, a Taiwan e, presto, in Canada.

L’espansione, però, non si ferma a questo settimo stabilimento. Ltc Group sta pianificando anche la costruzione di un ulteriore insediamento di 6.500 metri quadrati, interamente dedicato alla produzione robotizzata di armature per nuclei. Questo progetto abbraccia l’automazione avanzata come leva strategica per migliorare l’efficienza e la qualità dei prodotti. Inoltre l’azienda sta aumentando la capacità produttiva su tutta la sua gamma di prodotti, dai reattori shunt ai trasformatori di distribuzione e di potenza, fino alle soluzioni per il settore ferroviario e le smart grid (reti elettriche che monitorano e regolano flussi di energia).

La sostenibilità gioca un ruolo chiave in questa crescita: Ltc Group investe continuamente in tecnologie Industry 4.0 e 5.0, materiali innovativi e processi automatizzati, con l’obiettivo di rendere la produzione sempre più efficiente ed eco-sostenibile. “L’espansione della capacità produttiva non è solo una risposta alla domanda del mercato, ma un tassello cruciale di una strategia più ampia per posizionare Ltc Group come punto di riferimento globale. Con queste mosse l’azienda si prepara a ricoprire un ruolo ancora più centrale nel futuro dell’energia, delle rinnovabili e delle infrastrutture critiche” affermano dal management dell’azienda legnanese.